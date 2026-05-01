Il 1 maggio, secondo la tradizione celtica, si celebrava Beltane, una festa che segnava l'inizio dell'estate e il periodo più luminoso dell’anno. Questa ricorrenza rappresentava il momento in cui si riconosceva il potere della vita e la crescita delle messi, simboli di rinascita e prosperità. Nell’oroscopo dei dodici segni, si analizzano le previsioni per questa fase di transizione stagionale.

L a festa di Beltane, una delle più importanti della tradizione celtica, segnava l’inizio dell’estate, del semestre caldo e luminoso dell’anno, celebrava il potere della vita e la crescita delle messi. Veniva festeggiata fra la fine d’aprile e l’inizio di maggio. Era una grande festa legata al fuoco, pertanto al tramonto si accendevano falò rituali: sembra che attraverso due di essi i contadini facessero passare il bestiame per propiziarne magicamente la fertilità, per prevenire le possibili malattie e purificarlo dalle energie negative. La coppia di fidanzati che, prendendosi per mano, saltasse il fuoco, era destinata a un’unione felice e feconda.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 1 maggio nella tradizione celtica era dedicato al "Beltane", il potere della vita e la crescita delle messi. Nell'inizio simbolico della stagione calda ecco cosa ci dice l'oroscopo dei 12 segni

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Beltane si celebra tradizionalmente nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, con il suo momento simbolico principale il 1° maggio È una festa antica celtica legata a: fertilità fuoco sacro abbondanza amore rinascita della natura passaggio verso la metà lum x.com