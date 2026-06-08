Garlasco la mamma di Stasi ricorda Chiara e Alberto | Erano due ragazzi stupendi

La madre di Alberto Stasi ha ricordato Chiara Poggi e Alberto Stasi, descrivendo i due come ragazzi stupendi. Elisabetta Ligabò ha condiviso alcuni ricordi di Chiara, sottolineando il suo sorriso e la sua presenza nella vita e nelle foto. Non sono stati forniti dettagli su altri aspetti della vicenda o su eventuali dichiarazioni legali. La testimonianza si concentra sui ricordi personali di una madre riguardo ai figli coinvolti nella vicenda.

Tra il ricordo di Chiara e la speranza di rivedere il figlio libero, Elisabetta Ligabò racconta anni di attesa dopo il delitto di Garlasco Sorrideva sempre, Chiara Poggi: nelle foto, nella vita, nell’ultimo ricordo che Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi, custodisce di lei. «Mi rimane il suo sorriso», ricorda. È una delle immagini più nitide e commoventi che resta della vittima, a quasi vent’anni da quella maledetta mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco, quando Chiara fu uccisa in casa sua. Ligabò ha parlato a La Repubblica in un’intervista pubblicata domenica 7 giugno. Il caso Garlasco, in questo momento, permane saldamente al comando nella classifica dei più controversi della cronaca nera italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it

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GARLASCO: NUOVA INTERVISTA ALLA MAMMA DI ALBERTO STASI | CREDO ANCORA NELLA GIUSTIZIA | CHIARA POGGI

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