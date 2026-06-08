Luciano Garofano ha mostrato foto della casa di Poggi dopo l'uso del luminol, sostenendo che l'assassino non si sarebbe potuto lavare in cucina. Secondo l'ex ufficiale, le tracce di DNA trovate indicano che il lavaggio è avvenuto nel bagno, non in cucina. La discussione riguarda le modalità di pulizia e le aree coinvolte nell'omicidio. La posizione di Garofano si basa sulle analisi delle tracce e delle prove raccolte sul luogo.

L’ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano non ha dubbi: l’assassino di Chiara Poggi si è lavato nel bagno, non nella cucina della villetta di via Pascoli 8, a Garlasco. Per dimostrarlo, l’ex consulente della difesa di Andrea Sempio ha pubblicato le foto inedite scattate dai Ris nell’abitazione dei Poggi durante il sopralluogo della sua squadra nell’agosto 2007. Garofano mostra le foto della cucina e del bagno prima e dopo il trattamento con il luminol per dimostrare l’assenza di impronte di scarpe nel primo caso e la presenza, nel secondo caso, delle tracce del percorso dell’assassino. Le foto inedite mostrate da Luciano Garofano... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Garofano mostra foto di casa Poggi dopo il luminol: "L'assassino non può essersi lavato in cucina"

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