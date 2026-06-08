I Comuni hanno deciso di rinunciare ai dividendi provenienti dalla società di gestione idrica, concentrandosi invece su investimenti nelle reti e nelle attività sociali. Questa scelta potrebbe influenzare le tariffe idriche pagate dai cittadini, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su come. La decisione mira a destinare risorse a miglioramenti infrastrutturali e servizi sociali, lasciando da parte i ritorni economici immediati.

Come influenzeranno questi investimenti le tariffe idriche pagate dai cittadini?. Perché i Comuni hanno deciso di rinunciare ai dividendi monetari?. Quanto denaro verrà effettivamente destinato alle famiglie in difficoltà economica?. Quali infrastrutture specifiche verranno potenziate con i 53 milioni investiti?.? In Breve Investimenti infrastrutturali per 53 milioni di euro nel territorio di Massa-Carrara.. Un milione di euro destinati al Fondo Utenze Disagiate per le famiglie fragili.. Oltre 3 milioni di euro versati nel Fondo Nuovi Investimenti senza aumentare le tariffe.. Dal 2011 erogati 26 milioni di euro totali tra investimenti e sostegno sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaia: stop ai dividendi per i Comuni, focus su reti e sociale

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