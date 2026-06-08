In Friuli, è stato presentato un musical dedicato al cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì la regione. Il progetto combina elementi di opera lirica e musica moderna per raccontare la ricostruzione. L'ideazione e la scrittura del tributo musicale sono state realizzate da un team di autori specificamente coinvolti nel progetto. La produzione mira a celebrare la rinascita attraverso una rappresentazione artistica che unisce tradizione e innovazione musicale.

Come può un musical fondere l'opera lirica con il ritmo moderno?. Chi ha ideato e scritto questo tributo musicale alla ricostruzione?. Perché il titolo dell'opera richiama le parole di Padre Turoldo?. Dove e quando potrete guardare lo spettacolo in televisione?.? In Breve Trasmissione su Rai 3 Bis martedì 9 giugno alle 21.20 e replica il 13 giugno.. Musiche di Cristian Carrara, direzione di Paolo Paroni e regia di Ivan Stefanutti.. Scrittura di Fiorenza Cedolins ispirata alle parole di Padre David Maria Turoldo.. Rassegne a Illegio e Arena Alpe Adria previste tra giugno e novembre 2026.. La memoria del Friuli torna in scena con un musical su Rai 3 Bis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, il musical della rinascita: il tributo al 50° del sisma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Friuli, 50 anni dopo il sisma: un libro narra la rinascita socialeA cinquant’anni dal terremoto che ha colpito il Friuli, è stato presentato un libro che raccoglie le testimonianze e gli studi sulla ricostruzione...

Friuli, 50 anni dal sisma: Arba celebra la rinascita tra musica e memoriaA 50 anni dal terremoto che colpì il Friuli, il paese di Arba ha organizzato una cerimonia per ricordare quei giorni, accompagnata da eventi musicali...

Temi più discussi: Profondo Friuli, la dedica rock di Simone Piva; Trieste Estate 2026 apre nel segno del teatro e della musica; La musica popolare friulana fa festa nel Castello dei conti di Ragogna, 6 giugno 2026; Estate a Pordenone, oltre 300 eventi animeranno la città da giugno a settembre.

Friuli-Venezia Giulia, Anzil 140mila euro al Teatro di Pordenone per Capitale Italiana della Cultura 2027Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil, commentando l'approvazione della convenzione da parte della Giunta ... msn.com

Nell'opera musical 55 secondi la rinascita del Friuli dopo il sismaIl ricordo della tragedia del 1976 accompagnato dallo slancio propositivo e orgoglioso della ricostruzione. Parte da qui 55 secondi, l'opera musical inedita che andrà in scena in prima assoluta il 6 ... ansa.it