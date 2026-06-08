Forbidden fruit 4 replica puntata 8 giugno in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 8 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4, disponibile in streaming. Nella puntata, Mert avverte Kerim che il suo interesse per Yildiz potrebbe compromettere i loro piani, ma Kerim non sembra intenzionato a interrompere i suoi sentimenti. La storia continua con tensioni tra i personaggi, mentre le vicende si sviluppano nel contesto della soap turca.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 8 giugno – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Mert avverte Kerim che il suo interesse per Yildiz rischia di rovinare i loro piani, ma lui non sembra intenzionato a fermarsi. Questa situazione preoccupa anche Asuman, la quale vorrebbe che la figlia tornasse con l’ex marito per garantirsi un futuro. La donna decide di parlare con Halit e gli rivela cosa sta accadendo per scatenare la sua gelosia, ma Sahika interviene e mente dicendo di avere una relazione con Kerim, al fine di proteggerlo. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 9 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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