La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Ben-Gvir nell’ambito dell’indagine sull’intervento delle autorità israeliane alla Sumud Flotilla nel maggio scorso. Ben-Gvir ha commentato la situazione con un’affermazione sarcastica, riferendosi all’Italia come “il Paese delle ciabatte”. La vicenda riguarda l’abbordaggio di un’imbarcazione da parte delle forze israeliane durante una missione di attivisti. I dettagli delle indagini non sono stati resi pubblici.

Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio, nel maggio scorso, da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. I pm di piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. L'Italia si aggiunge dunque alla Francia, che ha già aperto un'inchiesta giudiziaria formale contro il ministro israeliano: la Procura nazionale Antiterrorismo (Pnat) ha avviato un'indagine preliminare ipotizzando i reati di tortura e crimini di guerra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir. Lui replica: «Il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte»

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Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir. Lui replica

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Caso Flotilla, indagato a Roma Ben Gvir. Il ministro israeliano contro l'Italia: 'il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte' reddit

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