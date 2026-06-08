Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato indagato a Roma. In risposta, un commentatore ha scritto su X che l’Italia, da “stivale” a “ciabatte”. La reazione è stata molto dura e il commento ha suscitato polemiche sui social. Nessuna altra informazione sui motivi dell’indagine o sulle altre reazioni.

“La terra dello stivale è diventata la terra delle infradito”, ha scritto in un post su X, riferendosi all’Italia, il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, dopo l’apertura da parte della procura di Roma di un’indagine a sua carico nel fascicolo avviato dopo i fermi dello scorso maggio degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla. Flotilla, le indagini sulle violenze del ministro Ben-Gvir. Agli atti i pm di piazzale Clodio hanno acquisito, oltre alle testimonianze dei partecipanti alla missione sentiti dai carabinieri del Ros, anche il video, girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben-Gvir aggirarsi tra i partecipanti alla Global Sumud Flotilla, derisi, in ginocchio con le mani ammanettate dietro alla schiena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Secoloditalia.it - Flotilla, il ministro Ben-Gvir indagato a Roma. Reazione pesantissima: “Italia dallo stivale alle ciabatte”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Flotilla, il ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir indagato a Roma

Notizie e thread social correlati

Flotilla: Ben Gvir indagato a Roma per sequestro e tortura. Il ministro: “Italia era paese dello Stivale ora è quello delle ciabatte”Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale è stato indagato dalla procura di Roma per sequestro di persona e tortura.

Leggi anche: Flotilla, il ministro israeliano Ben Gvir indagato a Roma. Lui attacca l'Italia: "Il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte"

Temi più discussi: Ben Gvir umilia gli attivisti della Flotilla arrestati. Meloni e Tajani: pretendiamo scuse; Global Sumud Flotilla 2026: un primo commento e un’intervista; Itamar Ben-Gvir, il volto radicale di Israele; L’analista israeliano: Comportamento Ben Gvir inaccettabile.

Il ministro israeliano Ben Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Roma per la vicenda Flotilla, ironizzando: Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte. Israele - aggi x.com

Caso Flotilla, indagato a Roma Ben Gvir. Il ministro israeliano contro l'Italia: 'il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte' reddit

Ministro Ben-Gvir indagato dopo il caso Flotilla, la procura di Roma apre un fascicoloLa procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir nel fascicolo aperto dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla: agli atti ci sono ... notizie.it

Ben Gvir è indagato in Italia per il caso degli attivisti della FlotillaIl ministro della Sicurezza nazionale israeliano, che li aveva scherniti in un video, è accusato di tortura e sequestro di persona ... ilpost.it