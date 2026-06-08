Firma quello che pensa sia materiale informativo ma è un contratto | truffata in casa

Notizia in breve

Una donna ha firmato quello che credeva fosse materiale informativo, ma si è trattato di un contratto falso. La truffa si è svolta a casa sua, con tecniche di inganno comuni nelle vendite porta a porta fraudolente. Le pratiche truffaldine sono in aumento e colpiscono spesso cittadini che cadono in inganno firmando documenti non chiari. La vittima si è accorta troppo tardi di aver firmato un contratto, senza aver compreso appieno le condizioni.