Firma quello che pensa sia materiale informativo ma è un contratto | truffata in casa
Una donna ha firmato quello che credeva fosse materiale informativo, ma si è trattato di un contratto falso. La truffa si è svolta a casa sua, con tecniche di inganno comuni nelle vendite porta a porta fraudolente. Le pratiche truffaldine sono in aumento e colpiscono spesso cittadini che cadono in inganno firmando documenti non chiari. La vittima si è accorta troppo tardi di aver firmato un contratto, senza aver compreso appieno le condizioni.
Sono sempre più frequenti pratiche di vendita porta a porta truffaldine e che traggono in inganno i cittadini. Nei giorni scorsi una consumatrice si è rivolta agli sportelli della Lega Consumatori dopo aver sottoscritto, presso la propria abitazione, una documentazione che riteneva riferita alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
IL FASCINO DEL MALE! ELISA TRUE CRIME passa dal BSMT!
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La mia intervista di oggi al Corriere a firma di Maria Teresa Meli. Stefano Bonaccini, lei è il presidente del Partito Democratico e finora non ha parlato dell’addio di Pina Picierno: che cosa pensa di quello che è successo? Naturalmente mi dispiace, anc - Facebook facebook
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