Un matrimonio immerso nella magia della Toscana, tra colline, emozioni e una festa curata nei minimi dettagli. Il 5 giugno una coppia molto amata da chi ha seguito negli anni le vicende di Uomini e Donne ha scelto di pronunciare il proprio sì in una cornice da cartolina, circondata dall’affetto di familiari e amici. La giornata è cominciata con una cerimonia intensa e romantica, poi è proseguita con un ricevimento elegante, tra brindisi, sorrisi e momenti condivisi sui social dagli invitati. Foto e video hanno raccontato un’atmosfera raffinata ma autentica, lontana dagli eccessi e costruita attorno al legame degli sposi. Altro che crisi, scoop sulla coppia di Canale 5: matrimonio a giugno Fiori d’arancio a UeD: l’ex tronista ha detto Sì. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Fiori d’arancio a Canale 5: il Sì in Toscana con i fuochi d’artificio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

“Si sposa”. Fiori d’arancio al Tg1, la giornalista a nozze: “Con un collega famoso”Una giornalista del Tg1 ha annunciato pubblicamente il proprio matrimonio, condividendo l’intenzione di sposarsi con un collega noto.

Fiori d'arancio nei The Jackal: Aurora ha detto 'sì' al suo SimoneAurora Leone, membro del gruppo comico The Jackal, ha annunciato su Instagram il suo matrimonio con Simone Ruzzo, cofondatore della stessa formazione.

Temi più discussi: La Menodrammatica pronta all'esordio con Fiori d'arancio; Another Hendrick's, il nuovo volto del gin: la combo cacao e fiori d'arancio firmata dalla master distiller Lesley Gracie; ?Fiori d’arancio per Sbertoli: il capitano della Trentino Volley sposa Beatrice; Albano Carrisi a Vasto: Felicità e fiori d'arancio sulla costa dei trabocchi [VIDEO].

Fiori d’arancio per la famiglia reale britannica. Peter Phillips, figlio della principessa Anna e nipote di Re Carlo III, ha sposato l’infermiera Harriet Sperling in una cerimonia privata nella chiesa di All Saints, nel Gloucestershire. Per entrambi si tratta del secon x.com

r/RedditLaqueristas on Reddit: Arancione & Fiori di Arancio Ispirati dalla Mia Tovaglia reddit

Fiori d'arancio Francesca Michielin pronta a dire il fatidico sì al compagno, ecco di chi si trattaLa notizia è emersa dalle pubblicazioni di matrimonio comparse nei comuni di Bassano del Grappa e Marostica, città d'origine rispettivamente della cantante e del futuro marito. bluewin.ch

Crotone, ancora fiori d’arancio in casa rossoblù: anche Walter Guerra e Sara pronti al grande passoAncora fiori d’arancio in casa rossoblù. Dopo capitan Gomez, anche Walter Guerra e la sua Sara sono pronti a pronunciare il loro sì dopo aver ritirato gli abiti da sposa in un noto showroom di ... catanzaro.gazzettadelsud.it