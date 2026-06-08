Filma il degrado inseguito e picchiato dal gruppo di stranieri | il video choc

Da iltempo.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo ha filmato il degrado nel centro di Parma, quando è stato inseguito da un gruppo di giovani di origini africane. Dopo aver ripreso le immagini, è stato raggiunto e picchiato, cadendo a terra. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno, davanti agli occhi di passanti. Il video mostra il momento in cui il ragazzo viene colpito e spinto a terra da più persone.

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Feroce aggressione nel centro di Parma, in pieno giorno. Un ragazzo, attivista di centrodestra, stava facendo dei video di denuncia quando è stato inseguito, aggredito e scaraventato a terra da un gruppo di giovani, tutti di origini africane. Il ragazzo è stato salvato in extremis da un amico dotato di spray al peperoncino che è sopraggiunto ed è riuscito a disperdere gli aggressori. Il video dell'aggressione che ha iniziato a fare il giro dei social.  GUARDA IL VIDEO (clicca qui) Il video è stato rilanciato si Instagram da Cristiano Donelli di Futuro Nazionale Parma: "Onore al giovane patriota emiliano che documentava lo schifo che c'è a Parma in centro davanti al monumento di Giuseppe Verdi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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