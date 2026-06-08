Filippine, violento terremoto di magnitudo 7.8

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine, provocando decine di morti e numerosi dispersi. Il sisma ha causato danni diffusi e interrotto le comunicazioni in alcune zone. Il rischio tsunami è stato eliminato, ma sono ancora in corso le operazioni di soccorso e ricerca. Le autorità hanno attivato le procedure di emergenza e monitorano la situazione nelle aree colpite. Non sono stati segnalati feriti gravi o crolli strutturali significativi.