Filippine violento terremoto di magnitudo 7.8

Da tv2000.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine, provocando decine di morti e numerosi dispersi. Il sisma ha causato danni diffusi e interrotto le comunicazioni in alcune zone. Il rischio tsunami è stato eliminato, ma sono ancora in corso le operazioni di soccorso e ricerca. Le autorità hanno attivato le procedure di emergenza e monitorano la situazione nelle aree colpite. Non sono stati segnalati feriti gravi o crolli strutturali significativi.

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Le Filippine sono state colpite da un violento terremoto di magnitudo 7.8. Si aggrava il bilancio dei morti e si contano decine di dispersi, mentre è rientrato il rischio tsunami. Servizio di Alessandra Camarca. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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