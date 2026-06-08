Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito l'isola di Mindanao, nelle Filippine, causando 19 morti e più di 200 feriti. A General Santos City si sono verificati crolli di edifici e strutture. Dopo alcune ore, è stata revocata l'allerta tsunami. La scossa è stata avvertita anche in altre regioni vicine, con numerose scosse di assestamento registrate nel pomeriggio. Non sono stati segnalati danni significativi oltre alle aree colpite.

Quali edifici sono crollati a General Santos City? Perché l'allerta tsunami è stata revocata dopo poche ore? Come hanno reagito le popolazioni di Manado e Sangihe? Quali sono le zone più colpite tra Soccsargen e Davao Occidental??? In Breve Soccsargen registra 12 morti e 129 feriti tra le aree più colpite. Davao Occidental riporta la perdita di altre tre vite umane. L'allerta tsunami in Indonesia è stata revocata dopo quattro ore e mezza. Onde di 0,75 metri hanno colpi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Filippine, sisma da 7.8 a Mindanao: 19 morti e oltre 200 feriti

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Terremoto nelle Filippine, sale il bilancio della tragedia: almeno 15 morti, oltre cento feriti

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#TERREMOTO #FILIPPINE Il sisma di magnitudo 7.8 si è verificato alle 7:37 ora locale a sud dell'isola di #Mindanao. I bambini della scuola elementare Mahayahay nella cittadina di Malita stavano svolgendo la quotidiana cerimonia dell'alzabandiera. x.com

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