Filippine sisma da 7.8 a Mindanao | 19 morti e oltre 200 feriti

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito l'isola di Mindanao, nelle Filippine, causando 19 morti e più di 200 feriti. A General Santos City si sono verificati crolli di edifici e strutture. Dopo alcune ore, è stata revocata l'allerta tsunami. La scossa è stata avvertita anche in altre regioni vicine, con numerose scosse di assestamento registrate nel pomeriggio. Non sono stati segnalati danni significativi oltre alle aree colpite.

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Quali edifici sono crollati a General Santos City? Perché l'allerta tsunami è stata revocata dopo poche ore? Come hanno reagito le popolazioni di Manado e Sangihe? Quali sono le zone più colpite tra Soccsargen e Davao Occidental??? In Breve Soccsargen registra 12 morti e 129 feriti tra le aree più colpite. Davao Occidental riporta la perdita di altre tre vite umane. L'allerta tsunami in Indonesia è stata revocata dopo quattro ore e mezza. Onde di 0,75 metri hanno colpi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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