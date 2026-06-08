Perché il 96% delle madri sopra i 40 anni rimanda la scelta?. Come influisce la mancanza di case sulla fertilità dei giovani?. Quali barriere impediscono alle donne di conciliare carriera e figli?. Cosa rischia l'Italia se la mobilità sociale continua a scendere?.? In Breve Il 96% delle madri sopra i 40 anni dichiara di aver desiderato il primo figlio prima.. Divario tra figli desiderati e nati pari a 0,8 per uomini e 0,7 per donne.. L'Italia occupa l'85° posto nel Global Gender Gap Report rispetto a Germania e Regno Unito.. La mobilità sociale discendente supera quella ascendente per i nati tra il 1980 e il 1994.. Il divario tra desideri e realtà: la sfida della fecondità e la libertà di scelta per i giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Figli: il divario tra desideri e realtà causato da barriere sociali

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Everyone thought she'd suffer in the countryside—but she married a hidden billionaire!

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