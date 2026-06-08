Durante la Festa della Tosella, nel territorio di Villalta di Gazzo Padovano, vengono distribuite grandi quantità di questa specialità locale. La manifestazione si svolge tra le campagne della pianura veneta e richiama un numero significativo di partecipanti ogni anno. La manifestazione si concentra sulla promozione e la degustazione della tosella, senza altre attività ufficiali o intrattenimenti programmati. La distribuzione avviene in modo continuativo durante tutta la giornata, coinvolgendo produttori e visitatori.

Nel territorio di Villalta di Gazzo Padovano, tra le campagne della pianura veneta, si celebra ogni anno la tradizionale, una manifestazione dedicata a uno dei prodotti più tipici della gastronomia locale. La tosella, formaggio fresco dal sapore delicato e dalla consistenza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La festa della Liberazione tra memoria e presente: cortei, cerimonie e festa in cittàIn occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, le strade della città si riempiono di cortei e cerimonie ufficiali.

Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e la Festa del Primo Maggio al Parco delle ChioccioleA Casalnuovo di Napoli si sono svolte due tradizionali manifestazioni: la Festa della Liberazione, caratterizzata dalla presenza di tulipani, e la...