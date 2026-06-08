Festa della Tosella
Durante la Festa della Tosella, nel territorio di Villalta di Gazzo Padovano, vengono distribuite grandi quantità di questa specialità locale. La manifestazione si svolge tra le campagne della pianura veneta e richiama un numero significativo di partecipanti ogni anno. La manifestazione si concentra sulla promozione e la degustazione della tosella, senza altre attività ufficiali o intrattenimenti programmati. La distribuzione avviene in modo continuativo durante tutta la giornata, coinvolgendo produttori e visitatori.
Nel territorio di Villalta di Gazzo Padovano, tra le campagne della pianura veneta, si celebra ogni anno la tradizionale, una manifestazione dedicata a uno dei prodotti più tipici della gastronomia locale. La tosella, formaggio fresco dal sapore delicato e dalla consistenza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie e thread social correlati
La festa della Liberazione tra memoria e presente: cortei, cerimonie e festa in cittàIn occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, le strade della città si riempiono di cortei e cerimonie ufficiali.
Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e la Festa del Primo Maggio al Parco delle ChioccioleA Casalnuovo di Napoli si sono svolte due tradizionali manifestazioni: la Festa della Liberazione, caratterizzata dalla presenza di tulipani, e la...