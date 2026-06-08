‘Festa del Cappelletto’ | in programma cinque giorni di sagra gastronomica
Dal 17 al 21 si svolge a Vigarano Pieve la ‘Festa del Cappelletto’, una sagra gastronomica dedicata al cappelletto ferrarese. La manifestazione durerà cinque giorni e celebra la tradizione della pasta ripiena, storicamente presente nelle tavole locali fin dall’epoca degli Estensi. La manifestazione offre degustazioni e iniziative legate alla cucina tipica della zona.
Dal 17 al 21 a Vigarano Pieve prende vita la ‘Festa del Cappelletto’, l’unica sagra gastronomica intitolata al cappelletto Ferrarese, la prelibata pasta ripiena sempre presente sulle tavole delle feste fin dai tempi degli Estensi. La Sagra si svolge presso il confortevole stand gastronomico di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Il nostro Staff augura a tutti una buona Festa della Repubblica! Vi ricordiamo gli orari di oggi dei nostri punti vendita La Spezia - Via del Cappelletto 9:00 - 13:00 | 15:30 - 19:30 Loc. Ghiare - DeivaMarina 9:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00 #brico #bricol facebook
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