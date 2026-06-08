Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi un anno dopo il sì | il sogno

Un anno dopo il matrimonio, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono ancora a Zanzibar. La coppia si trova sull’isola, dove ha celebrato il matrimonio, per trascorrere del tempo insieme. I due condividono immagini e momenti della loro permanenza, senza annunciare cambiamenti o novità ufficiali. La loro presenza sull’isola coincide con il primo anniversario del matrimonio.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, un anno dopo il sì: a Zanzibar l’amore continua a fare scintille. C’è chi sceglie una cena romantica sotto casa e chi, invece, decide di celebrare il primo anniversario di matrimonio ai confini del paradiso. Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi appartengono decisamente alla seconda categoria. La coppia, tra le più amate nate sotto i riflettori della televisione italiana, ha festeggiato il primo anno da marito e moglie nella magia senza tempo di Zanzibar, tra spiagge bianchissime, acque cristalline e tramonti da cartolina. Un anniversario speciale, vissuto lontano dalla frenesia quotidiana e immersi in uno scenario che sembra uscito da un sogno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Federica e Gianmaria: un amore che rifarei altre mille volte!

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