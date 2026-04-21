Tempo di lettura: 2 minuti Il grande ritorno di un’emozione collettiva, stavolta senza confini geografici. Il docufilm “ Amarsi Ancora ”, dedicato alla promozione in Serie B dell’ Avellino, è pronto a raggiungere il pubblico nazionale grazie alla distribuzione su DAZN. A partire dal 19 aprile – data simbolica che segna esattamente un anno dalla sfida decisiva contro il Sorrento – il racconto firmato Sam Di Marzo, su idea di Andrea Chiaromonte, sarà disponibile per tutti gli abbonati della piattaforma. Dopo il passaggio nelle sale della provincia irpina, dove ha raccolto partecipazione e forte coinvolgimento emotivo, il progetto prodotto da Great White Films si prepara dunque a una seconda vita, più ampia e accessibile.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Amarsi Ancora”, un anno dopo: il sogno dell’Avellino rivive su DAZN

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