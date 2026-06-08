FC 26 caos sull’obiettivo di Hugo Sánchez | il comunicato di EA spaventa i player ecco cosa succederà davvero

Notizia in breve

Un tweet di EA SPORTS FC Direct Communication ha comunicato un reset del gruppo obiettivi “Il viaggio delle nazioni” in Ultimate Team, a causa di un problema nel monitoraggio dei progressi. La comunicazione ha generato preoccupazione tra i giocatori, senza specificare la data del reset o ulteriori dettagli. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali compensazioni o modalità di recupero dei progressi persi. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa e preoccupazione tra gli utenti.