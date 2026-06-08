FC 26 caos sull’obiettivo di Hugo Sánchez | il comunicato di EA spaventa i player ecco cosa succederà davvero
Un tweet di EA SPORTS FC Direct Communication ha comunicato un reset del gruppo obiettivi “Il viaggio delle nazioni” in Ultimate Team, a causa di un problema nel monitoraggio dei progressi. La comunicazione ha generato preoccupazione tra i giocatori, senza specificare la data del reset o ulteriori dettagli. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali compensazioni o modalità di recupero dei progressi persi. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa e preoccupazione tra gli utenti.
Un tweet ufficiale di EA SPORTS FC Direct Communication ha gettato nel panico la community di Ultimate Team, parlando di un imminente reset nel gruppo obiettivi “Il viaggio delle nazioni” a causa di un bug nel tracciamento dei progressi. L’annuncio si chiude con una frase che ha spaventato tutti: “I giocatori che hanno precedentemente completato l’obiettivo dovranno completarlo di nuovo”. We’ve refreshed the Journey of Nations Completionist Group to resolve an issue with incorrect progression. Players who previously completed the Hugo Sánchez Objective will need to complete it again. — EA SPORTS FC Direct Communication (@EASFCDirect) June 8,... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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