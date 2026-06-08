F1 Mercedes si prende la colpa per il drive through a Russell nel GP di Monaco Episodio intricato
La Mercedes ha ammesso di essere responsabile del drive through assegnato a George Russell nel Gran Premio di Monaco. L'episodio riguarda un'irregolarità nel rispetto delle procedure durante la gara. La squadra ha riconosciuto di aver commesso un errore nel gestire la sanzione, che ha influito sulla posizione del pilota. L'episodio si inserisce in un contesto di regolamenti complessi e di diverse contestazioni durante l'evento.
Il 28enne nativo di King’s Lynn era stato uno dei vari protagonisti della gara penalizzati di cinque secondi per eccesso di velocità (60.1 kmh di media rispetto al limite dei 60) in pit-lane, ma ciò nonostante aveva comunque la concreta possibilità di giocarsi il podio o quantomeno salvare un buon risultato nella top5 per limitare il passivo rispetto al compagno di squadra Kimi Antonelli nella classifica generale. L’episodio incriminato avviene durante il regime di Safety Car provocato dall’incidente dell’Aston Martin di Lance Stroll, quando Russell ne approfitta per rientrare ai box e fare il pit-stop in modo da scontare in quel frangente i cinque secondi di penalità. 🔗 Leggi su Oasport.it
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