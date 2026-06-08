f1 mercedes si prende la colpa per il drive through a russell nel gp di monaco episodio intricato

Notizia in breve

La Mercedes ha ammesso di essere responsabile del drive through assegnato a George Russell nel Gran Premio di Monaco. L'episodio riguarda un'irregolarità nel rispetto delle procedure durante la gara. La squadra ha riconosciuto di aver commesso un errore nel gestire la sanzione, che ha influito sulla posizione del pilota. L'episodio si inserisce in un contesto di regolamenti complessi e di diverse contestazioni durante l'evento.