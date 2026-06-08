Eriksen rassicura i tifosi | Sto bene non è come nel 2021 Il pacemaker ha funzionato

Eriksen ha comunicato di stare bene e di essere a casa con la famiglia. Ha precisato che la situazione attuale è diversa rispetto a quella del 2021, sottolineando che il pacemaker ha funzionato correttamente. La dichiarazione è stata diffusa per rassicurare i tifosi e il pubblico sulla sua condizione di salute. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle circostanze specifiche del problema di salute.

«Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021». Così Christian Eriksen ha voluto rassicurare tutti dopo il malore accusato in campo nell’amichevole con l’Ucraina. «Mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata – ha scritto in un post su Instagram –. Grazie alla competenza dei medic i il mio pacemaker ha funzionato esattamente come previsto: tutelarmi quando ne ho bisogno. Per ora penso al recupero, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Eriksen (@chriseriksen8) Cosa è successo. 🔗 Leggi su Open.online

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