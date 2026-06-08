eolico maxi finanziamento per il salto tecnologico del fortore

Notizia in breve

È stato annunciato un maxi finanziamento destinato al settore eolico, con l’obiettivo di aggiornare e potenziare gli impianti esistenti nel Fortore. L’intervento prevede interventi di repowering, che aumenteranno la capacità installata e miglioreranno l’efficienza tecnologica delle turbine. Lo scopo è incrementare il contributo delle energie rinnovabili alla sicurezza energetica nazionale. La fase di investimento mira a rinnovare gli asset esistenti attraverso tecnologie più avanzate.