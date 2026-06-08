Eolico maxi finanziamento per il salto tecnologico del Fortore
È stato annunciato un maxi finanziamento destinato al settore eolico, con l’obiettivo di aggiornare e potenziare gli impianti esistenti nel Fortore. L’intervento prevede interventi di repowering, che aumenteranno la capacità installata e miglioreranno l’efficienza tecnologica delle turbine. Lo scopo è incrementare il contributo delle energie rinnovabili alla sicurezza energetica nazionale. La fase di investimento mira a rinnovare gli asset esistenti attraverso tecnologie più avanzate.
Tempo di lettura: 3 minuti La nuova fase dell’eolico italiano passa anche dal repowering degli asset già in esercizio, con interventi capaci di aumentare la capacità installata, migliorare l’efficienza tecnologica e rafforzare il contributo delle rinnovabili alla sicurezza energetica nazionale. In questa traiettoria si inserisce il progetto Fortore, per il quale IVPC Group, tra i principali operatori italiani nel settore delle energie rinnovabili, ed Eurus Energy Group, gruppo giapponese leader nelle rinnovabili, hanno raggiunto la chiusura finanziaria. Il progetto prevede la sostituzione delle 140 turbine eoliche esistenti, realizzate tra il 1 9 96 e il 1999, con 22 turbine GE Vernova da 6,1 MW. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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