L’ex direttore di Greenpeace ha affermato che il Sud e la Campania possono sfruttare le rinnovabili come un’opportunità storica, poiché il potenziale energetico rinnovabile è più elevato in queste aree. Ha sottolineato che il centro-sud e le isole possiedono risorse più forti nel settore. La sua dichiarazione si basa su dati riguardanti le capacità di produzione di energia rinnovabile nelle regioni meridionali e insulari del Paese.

Tempo di lettura: 4 minuti Il mezzogiorno e la Campania hanno “nelle rinnovabili un’occasione storica perché il potenziale rinnovabile è più forte nel centro-sud e nelle isole”. A parlare è Giuseppe Onufrio, già direttore di Greenpeace Italia per un quindicennio, fisico di formazione, ricercatore in campo ambientale ed energetico e attivista ambientalista dagli anni ’70. Del tema rinnovabili si discuterà domani, martedì 9 giugno 2026 alle ore 18 al Circolo Canottieri Napoli per la presentazione del libro “L’illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili” ( Ambiente 2026). Autori del testo sono Onufrio e Gianni Silvestrini, presidente del Kyoto Club. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Energia, l’ex direttore di Greenpeace: “Rinnovabili occasione storica per Campania e Centro Sud”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Michael”: al Centro Commerciale Campania due giorni di spettacolo e musica in occasione dell’uscita del filmAl Centro Commerciale Campania si svolgeranno due giorni di eventi dedicati all'uscita del film biografico intitolato “Michael”.

Storica protesta contro l’oleodotto caro a Trump. Dopo la condanna record, Greenpeace chiede un nuovo processoGreenpeace ha presentato ricorso presso il Tribunale distrettuale del North Dakota chiedendo un nuovo processo dopo essere state condannate a pagare...