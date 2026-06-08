Elsa Fornero ha dichiarato di aver avuto un periodo di anoressia durante l’adolescenza e di aver riconosciuto una volontà di danneggiarsi. Ha anche parlato della sua esperienza legata alla “vicenda esodati” e dell’importanza dello studio, ricordando di aver osservato la vita quotidiana dalla finestra mentre si dedicava agli studi.

Economista e politica, Elsa Fornero capì in fretta l’importanza dello studio. "Ricordo che, durante l’adolescenza, osservavo la vita quotidiana scorrere dalla finestra della stanza in cui studiavo. Il tempo del gioco era finito". Con l’adolescenza, però, "arrivò il disagio. Erano gli anni in cui iniziò il mio rapporto difficile con il cibo. Allora non esisteva ancora la diagnosi di 'anoressia' ma ricordo le parole del medico del paese: 'Ricordati, è meglio un asino sano di un dottore malato'". Un problema che durò "qualche anno ma non sono mai stata a rischio. Da allora, in realtà, tutta la mia vita l’ho vissuta all’insegna della ricerca dell’equilibrio". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elsa Fornero si racconta, dall'anoressia alla "vicenda esodati": "Volontà di danneggiarmi"

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