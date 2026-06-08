Durante la presentazione del «decreto Salva-Italia», l’ex ministra si è commossa e ha pianto mentre pronunciava la parola “sacrificio”, ricordando i propri genitori. La scena è avvenuta in un momento di forte emozione, con l’oratrice visibilmente colpita dal contenuto del discorso. La sua reazione ha attirato l’attenzione tra i presenti, sottolineando il coinvolgimento personale nel contesto del discorso. La donna ha poi continuato il suo intervento, mantenendo un tono emotivamente carico.

«Mi bloccai pronunciando la parola “sacrifici”, quelli che stavamo chiedendo agli italiani, in particolare già pensionati, in un momento di crisi. La commozione prese il sopravvento perché rividi nel volto degli italiani quello dei miei genitori, che di sacrifici ne avevano fatti tanti», ha spiegato al Corriere, con cui ha ricostruito la sua storia, nella casa di San Carlo Canavese, «il luogo delle mie radici». «La mia infanzia è un ricordo gioioso. La mia era una famiglia molto modesta ma dignitosa», racconta. Il padre custode al poligono di tiro della Vauda, la madre casalinga: una vita semplice. «Non avevamo molto ma non ci mancava nulla. Il nostro piccolo benessere derivava dai prodotti dell’orto e dagli animali che possedevano i genitori: galline e conigli». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elsa Fornero: «Piansi mentre pronunciavo la parola “sacrificio” perché pensavo ai miei genitori»

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