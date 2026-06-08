Elsa Fornero crolla | Ecco la verità sulle pensioni accuse durissime
Elsa Fornero ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato delle pensioni, dichiarando che le riforme approvate negli ultimi anni sono state sbagliate. Ha affermato che molte delle decisioni prese sono state dannose e che le conseguenze si vedono oggi. La ex ministra ha anche criticato le scelte politiche che hanno portato a un sistema pensionistico meno sostenibile. Le sue parole sono state accompagnate da accuse dure contro chi ha gestito la questione in passato.
Quella che per anni è rimasta soprattutto una figura pubblica, legata a una delle riforme più discusse della storia recente, oggi si mostra in una versione più personale. Elsa Fornero, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ripercorre passaggi privati e professionali che finora aveva raccontato solo in parte. Nel colloquio, l’ex ministra parla dell’adolescenza segnata da un rapporto complesso con il cibo, della chiamata improvvisa che la portò al governo e, a distanza di anni, affronta nuovamente la vicenda degli esodati, spiegando le ragioni che a suo dire contribuirono a generare l’errore legato alla Legge Fornero. Intervista a Elsa Fornero: il racconto dell’adolescenza e il rapporto con il cibo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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La verità sulle pensioni, con Elsa Fornero
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