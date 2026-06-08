Elsa Fornero crolla | Ecco la verità sulle pensioni accuse durissime

Notizia in breve

Elsa Fornero ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato delle pensioni, dichiarando che le riforme approvate negli ultimi anni sono state sbagliate. Ha affermato che molte delle decisioni prese sono state dannose e che le conseguenze si vedono oggi. La ex ministra ha anche criticato le scelte politiche che hanno portato a un sistema pensionistico meno sostenibile. Le sue parole sono state accompagnate da accuse dure contro chi ha gestito la questione in passato.