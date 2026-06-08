Durante il Gran Premio di Monaco, Elisabetta Gregoraci è stata vista insieme a Flavio Briatore a Montecarlo. La donna indossava un abito bianco aderente. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi presenti, tra celebrità e personalità di spicco. La presenza della coppia è stata notata tra le altre figure che partecipano alla manifestazione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo all’occasione o alle eventuali interazioni tra i presenti.

Il Gran Premio di Monaco è ormai un red carpet a cielo aperto. E tra celebrity internazionali e teste coronate, presente anche Elisabetta Gregoraci, al fianco di Flavio Briatore: è stata avvistata a Montecarlo con un abito bianco attillato. Il look di Elisabetta Gregoraci al GP di Monaco. Elisabetta Gregoraci è un’habitué del GP di Monaco: “ It’s Monaco GP time. Anche quest’anno è arrivato il momento più atteso a Monaco, il circuito più iconico che ancora una volta ha dato spettacolo”, ha scritto sui social. L’abito scelto per l’occasione è un tubino bianco in maglia dalla silhouette fasciatissima, senza maniche, con scollo a girocollo e lunghezza midi appena sotto il ginocchio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta Gregoraci con Briatore a Montecarlo: seduce con l’abito bianco aderente

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