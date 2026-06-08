Elezioni Comunali Sorrento 2026 | risultati ballottaggio e aggiornamenti

Domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15, si sono svolti i seggi per il ballottaggio delle elezioni comunali a Sorrento. Durante le due giornate, i cittadini hanno espresso il loro voto per scegliere il nuovo sindaco. I risultati ufficiali sono ancora in fase di aggiornamento e verranno comunicati nelle prossime ore.

Domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15, si è votato a Sorrento per il turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali 2026.A contendersi la carica di sindaco sono Corrado Fattorusso e Ferdinando Pinto.Le operazioni di spoglio prenderanno il via subito dopo la chiusura dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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