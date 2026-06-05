Elezioni Comunali Casalnuovo 2026 | candidati al ballottaggio e aggiornamenti
Il voto per il ballottaggio delle elezioni comunali a Casalnuovo di Napoli si svolge domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.
Domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15, si vota a Casalnuovo di Napoli per il turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali 2026. A contendersi la carica di sindaco saranno Giovanni Nappi e Nicoletta Romano. Le operazioni di spoglio prenderanno il via subito dopo la chiusura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Elezioni a Casalnuovo - Parla la candidata a Sindaca del 'Campo Largo' Katia Iorio
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Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 a Casalnuovo di Napoli non si sono concluse al primo turno, portando al ballottaggio (fissato per l'8 e 9 giugno 2026) tra Nicoletta Romano che ha ottenuto circa il 44% (sostenuta dal centrodestra) e Giovanni Na facebook
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Elezioni Comunali Casalnuovo 2026, risultati e aggiornamentiDomenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a Casalnuovo per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede. napolitoday.it