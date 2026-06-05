Elezioni Comunali Casalnuovo 2026 | candidati al ballottaggio e aggiornamenti

Domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15, si vota a Casalnuovo di Napoli per il turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali 2026. A contendersi la carica di sindaco saranno Giovanni Nappi e Nicoletta Romano. Le operazioni di spoglio prenderanno il via subito dopo la chiusura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Elezioni a Casalnuovo - Parla la candidata a Sindaca del 'Campo Largo' Katia Iorio

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