Elezioni Comunali Casalnuovo 2026 | candidati al ballottaggio e aggiornamenti

Da napolitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il voto per il ballottaggio delle elezioni comunali a Casalnuovo di Napoli si svolge domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

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Domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15, si vota a Casalnuovo di Napoli per il turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali 2026. A contendersi la carica di sindaco saranno Giovanni Nappi e Nicoletta Romano. Le operazioni di spoglio prenderanno il via subito dopo la chiusura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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