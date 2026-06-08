El Niño | sarà super? Avrà davvero effetti in Europa e in Italia? I chiarimenti di 3bmeteo

Da ilpescara.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un esperto di 3bmeteo afferma che l’arrivo di El Niño potrebbe influenzare il clima in Europa e Italia. Secondo le previsioni, il fenomeno potrebbe portare a temperature più elevate e a condizioni meteorologiche variabili nella regione. Non sono stati ancora definiti effetti specifici o durata. La previsione si basa sui modelli attuali, ma non ci sono certezze definitive sui risultati.

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L'annunciato arrivo de El Niño avrà davvero effetti in Europa e in Italia? A fare chiarezza è il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo.com.Nucera spiega: «Elevate probabilità di sviluppo di El Nino entro la prossima estate, ma gli effetti sull’Europa sono molto diversi da quelli sul Pacifico». 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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