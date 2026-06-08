Educazione sessuo-affettiva oltre cento artisti e intellettuali attaccan la legge approvata | Passo indietro sulla prevenzione della violenza di genere

Oltre cento artisti e intellettuali criticano la nuova legge che rende obbligatorio il consenso scritto dei genitori per attività scolastiche su sessualità e affettività. La normativa, approvata di recente, prevede che ogni progetto extracurricolare in questi ambiti sia condizionato dall’autorizzazione genitoriale. La legge limita la possibilità di affrontare temi legati alla prevenzione della violenza di genere e alla formazione sessuale in ambito scolastico.

Diventa legge il provvedimento che subordina qualsiasi attività extracurricolare o progetto scolastico dedicato a sessualità e affettività al consenso informato scritto dei genitori. Per le scuole dell’infanzia e primaria il divieto è totale: questi argomenti, stabilisce la norma, non possono essere affrontati in alcuna forma. Nelle secondarie di primo e secondo grado, invece, l’autorizzazione preventiva delle famiglie – o degli stessi studenti se maggiorenni – diventa obbligatoria, senza eccezioni. Prima di richiedere la firma, l’istituto è tenuto a consegnare ai genitori un pacchetto informativo dettagliato: obiettivi, contenuti, materiali didattici, eventuali esperti esterni e le loro qualifiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Educazione sessuo-affettiva nelle scuole non è competenza associazioni LGBT. Si indottrinamento.

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