Echi festival - concerto finale

Notizia in breve

Il Castello di Mongiorgio ospiterà dal 10 al 14 giugno Echi Festival 2026, una rassegna dedicata alla musica contemporanea e ai musicisti emergenti. La manifestazione, nata dieci anni fa ad Arezzo, si svolgerà per la prima volta in Emilia-Romagna grazie a una collaborazione tra l’organizzazione del festival e Castelli in. La kermesse si concentrerà su concerti e performance di artisti giovani e innovativi.