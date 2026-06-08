Echi festival - concerto finale
Il Castello di Mongiorgio ospiterà dal 10 al 14 giugno Echi Festival 2026, una rassegna dedicata alla musica contemporanea e ai musicisti emergenti. La manifestazione, nata dieci anni fa ad Arezzo, si svolgerà per la prima volta in Emilia-Romagna grazie a una collaborazione tra l’organizzazione del festival e Castelli in. La kermesse si concentrerà su concerti e performance di artisti giovani e innovativi.
Il Castello di Mongiorgio ospiterà dal 10 al 14 giugno Echi Festival 2026, rassegna dedicata alla musica contemporanea e musicisti emergenti che, a dieci anni dalla sua fondazione ad Arezzo, approda per la prima volta in Emilia-Romagna grazie alla collaborazione tra Echi Festival, Castelli in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
JIS Trailer FINAL
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