Echi festival - concerto finale

Da bolognatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Castello di Mongiorgio ospiterà dal 10 al 14 giugno Echi Festival 2026, una rassegna dedicata alla musica contemporanea e ai musicisti emergenti. La manifestazione, nata dieci anni fa ad Arezzo, si svolgerà per la prima volta in Emilia-Romagna grazie a una collaborazione tra l’organizzazione del festival e Castelli in. La kermesse si concentrerà su concerti e performance di artisti giovani e innovativi.

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Il Castello di Mongiorgio ospiterà dal 10 al 14 giugno Echi Festival 2026, rassegna dedicata alla musica contemporanea e musicisti emergenti che, a dieci anni dalla sua fondazione ad Arezzo, approda per la prima volta in Emilia-Romagna grazie alla collaborazione tra Echi Festival, Castelli in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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