Echi di Belcanto l’opera tra fantasie e virtuosismo | concerto con il clarinettista Rocco Parisi e il pianista Maurizio Barboro

Giovedì 23 aprile alle 21 si tiene presso la Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini a Forlì un concerto intitolato “Echi di Belcanto”. L’evento fa parte del ciclo de I Concerti del Centenario e presenta un programma dedicato all’opera lirica, interpretato attraverso arrangiamenti strumentali. Sul palco si esibiscono il clarinettista Rocco Parisi e il pianista Maurizio Barboro, offrendo una rilettura del repertorio con un approccio che unisce fantasie e virtuosismo.