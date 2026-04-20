Echi di Belcanto l’opera tra fantasie e virtuosismo | concerto con il clarinettista Rocco Parisi e il pianista Maurizio Barboro
Giovedì 23 aprile alle 21 si tiene presso la Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini a Forlì un concerto intitolato “Echi di Belcanto”. L’evento fa parte del ciclo de I Concerti del Centenario e presenta un programma dedicato all’opera lirica, interpretato attraverso arrangiamenti strumentali. Sul palco si esibiscono il clarinettista Rocco Parisi e il pianista Maurizio Barboro, offrendo una rilettura del repertorio con un approccio che unisce fantasie e virtuosismo.
Giovedì 23 aprile alle 21, presso la Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini a Forlì, prosegue il ciclo de I Concerti del Centenario con “Echi di Belcanto”, un appuntamento che esplora il fascino dell’opera lirica attraverso la rilettura strumentale.Protagonisti della serata due esecutori.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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