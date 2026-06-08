Una decisione definitiva ha escluso lo storico conduttore dal servizio pubblico televisivo. Dopo settimane di voci su un possibile ritorno e un progetto televisivo collegato a un noto presentatore, le porte sono state chiuse. Non ci sono state conferme ufficiali riguardo a un suo reintegro. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli o possibilità di revisione. La sua esclusione dal palinsesto è stata definita come definitiva.

Per giorni si sono rincorse indiscrezioni su un possibile rientro nel servizio pubblico, alimentate anche da un progetto televisivo collegato a Fiorello che aveva riacceso l’attenzione del pubblico. Tra ricostruzioni, commenti e attese, l’ipotesi di un ritorno sembrava prendere corpo. Ma dalle dichiarazioni dei vertici è arrivata una chiusura che ridimensiona nettamente ogni scenario. A rendere più insistenti le voci era anche il legame che una parte degli spettatori continua ad avere con il conduttore, considerato tra i protagonisti dei principali successi televisivi recenti e associato alla svolta del Festival di Sanremo. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una posizione ufficiale che chiarisce la linea dell’azienda. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È fuori dalla Rai per sempre”. Decisione choc, porte chiuse per lo storico conduttore

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