Il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner ha generato un indotto stimato in 268 milioni di euro per la Sicilia. I dati mostrano come eventi di questo tipo possano portare significativi benefici economici alla regione, coinvolgendo settori come il turismo, la ristorazione e i servizi. La cifra rappresenta una stima basata sulle attività legate all’evento e alle presenze di visitatori, evidenziando l’impatto economico diretto di matrimoni di alta levatura.

Un matrimonio da favola e per Palermo una visibilità che “nessuna campagna di comunicazione avrebbe potuto generare“.Dua Lipa e Callum Turnersi sono appena promessi amore eterno e come sembra essere ormai “di rito” in Italia, le nozze non sono state sottratte alle critiche e neppure alle lamentele. “Gli sposi erano molto contenti. Stanno vivendo questo momento in maniera privata, non hanno concesso foto o autografi neanche allo staff dell’hotel” si legge sulCorriere della Serache riferisce che a parlare sarebbe stata una fonte che avrebbe lavorato a Villa Igiea, luogo in cui gli sposi insieme alla famiglia e alcuni ospiti hanno alloggiato.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dua Lipa e Callum Turner, un matrimonio da 268 milioni di indotto per la Sicilia

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Dua Lipa e Callum Turner festeggiano il matrimonio in Sicilia con gli invitati

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