Eugenio Chacarra ha vinto il KLM Open, ottenendo il suo secondo titolo sul DP World Tour. La competizione si è svolta ad Amsterdam, dove il giocatore spagnolo ha concluso con successo il torneo. Tra gli italiani, il miglior risultato è stato quello di Migliozzi, che si è posizionato come il miglior rappresentante azzurro durante la manifestazione.

Lo spagnolo Eugenio Chacarra conquista il KLM Open e firma il secondo titolo della carriera sul DP World Tour. In Olanda il migliore degli italiani è Guido Migliozzi, 28°, mentre Matteo Manassero e Francesco Molinari chiudono a metà classifica. Eugenio Chacarra torna a festeggiare sul DP World Tour. Lo spagnolo ha conquistato il KLM Open disputato sul percorso del The International di Amsterdam, chiudendo con uno score complessivo di 273 colpi (-11). Il successo è arrivato al termine di un duello combattuto fino all’ultima buca con il finlandese Oliver Lindell, secondo a un solo colpo di distanza con 274 (-10). Nell’ultimo giro Chacarra ha firmato un 70 (-1) con quattro birdie e tre bogey. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - DP World Tour, Chacarra torna al successo nel KLM Open: Migliozzi miglior azzurro ad Amsterdam

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