Dorsale adriatica dell' alta tensione Ancisi LpRa | Si rivedano i tracciati a tutela delle riserve naturali

Notizia in breve

Terna Spa ha avviato una consultazione pubblica sul progetto della dorsale adriatica ad alta tensione, denominato “Hvdc Foggia–Forlì”. L’infrastruttura collegherà i nodi elettrici di Foggia e Forlì. Ancisi, rappresentante di un partito politico, ha chiesto di rivedere i tracciati per tutelare le riserve naturali lungo il percorso. La società ha pubblicato i dettagli del progetto e invita la partecipazione pubblica.