Dorsale adriatica dell' alta tensione Ancisi LpRa | Si rivedano i tracciati a tutela delle riserve naturali
Terna Spa ha avviato una consultazione pubblica sul progetto della dorsale adriatica ad alta tensione, denominato “Hvdc Foggia–Forlì”. L’infrastruttura collegherà i nodi elettrici di Foggia e Forlì. Ancisi, rappresentante di un partito politico, ha chiesto di rivedere i tracciati per tutelare le riserve naturali lungo il percorso. La società ha pubblicato i dettagli del progetto e invita la partecipazione pubblica.
Terna Spa, la società controllata dallo Stato che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha indetto una consultazione pubblica sul proprio progetto “Dorsale Adriatica Hvdc Foggia–Forlì”, l'importante infrastruttura che collegherà il nodo elettrico di Foggia con quello di Forlì per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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