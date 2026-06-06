Un cavo lungo 600 km e centrali elettriche grandi come 17 campi da calcio | i tracciati della nuova Dorsale Adriatica

Notizia in breve

È stato presentato il progetto della nuova Dorsale Adriatica, un cavo lungo 600 km che collegherà diverse regioni. La rete includerà centrali elettriche di dimensioni pari a 17 campi da calcio. La realizzazione mira a migliorare la distribuzione di energia nella zona. Il tracciato attraverserà diverse aree e sarà parte di un piano più ampio di infrastrutture energetiche. La progettazione è in fase di sviluppo e coinvolge vari enti pubblici e privati.