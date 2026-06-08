Divieti e restringimenti | come cambia la viabilità a Lecco per lavori

A Lecco, la viabilità subirà nuove modifiche questa settimana a causa di lavori pubblici nelle strade cittadine. Sono previsti divieti e restrizioni che interesseranno diverse zone della città. Le autorità hanno annunciato interventi che comportano variazioni temporanee nel traffico, con l’obiettivo di permettere l’esecuzione delle opere. Le modifiche sono in vigore per tutta la settimana e potrebbero influenzare gli spostamenti quotidiani dei residenti e dei pendolari.

Sono diverse anche questa settimana le modifiche alla viabilità previste a Lecco a causa degli interventi pubblici nelle strade cittadine. Le riportiamo di seguito, oltre a quelle previste per il tradizionale mercato del mercoledì in centro.via Trieste, altezza civico 4, divieto di transito e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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