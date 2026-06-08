Dimmi La Verità | Antonio Maria Rinaldi | Perché ho aderito al partito di Vannacci
Il 8 giugno 2026, un economista ha annunciato di aver aderito al partito di un generale noto per le sue posizioni nazionaliste. La motivazione principale riguarda l’allineamento con le idee politiche e i valori promossi dal partito. La decisione è stata comunicata attraverso un’intervista, in cui sono stati evidenziati i motivi personali e politici che hanno portato a questa scelta. Nessun dettaglio sui piani futuri o sulle attività specifiche del partito è stato fornito in questa comunicazione.
Ecco #DimmiLaVerità dell'8 giugno 2026. L'economista Antonio Maria Rinaldi spiega i motivi della sua adesione al partito di Vannacci. Ecco #DimmiLaVerità del 5 giugno 2026. Il presidente della Commissione Attività Produttive, Alberto Gusmeroli, illustra le proposte della Lega per i contribuenti in difficoltà col fisco. Ecco #DimmiLaVerità del 4 giugno 2026. Il sindaco di Taormina Cateno De Luca a tutto campo dopo il grande successo alle elezioni amministrative. Ecco #DimmiLaVerità del 3 giugno 2026. La nostra Mirella Molinaro ci rivela i dettagli delle indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara. Ecco #DimmiLaVerità del 2 giugno 2026. 🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie e thread social correlati
Dimmi La Verità - Flaminia Camilletti: «Le ultime dichiarazioni di Vannacci»Il 25 maggio 2026, è andata in onda una puntata di #DimmiLaVerità condotta da Flaminia Camilletti, che ha dedicato spazio alle ultime dichiarazioni...
Futuro Nazionale si allarga ancora: 4 deputati e l’economista Rinaldi lasciano la Lega e FI per il partito di Vannacci. «Ora siamo in 8 alla Camera»Quattro deputati e un economista hanno lasciato Lega e Forza Italia per aderire a Futuro Nazionale di Vannacci.
L’addio dell’euroscettico Rinaldi che Salvini voleva sindaco di RomaL’ultimo schiaffo al leader leghista arriva dall’ex eurodeputato lanciato in primavera come candidato nella capitale ... repubblica.it
Roma, la Lega propone Antonio Maria Rinaldi candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrativeLa Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma, in vista delle prossime amministrative. L'annuncio, come riferisce una nota del partito, é arrivato in apertura della tre giorni ... milanofinanza.it