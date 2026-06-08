Diabetologi Usa contro i tagli di Trump alla ricerca allontanati dall’ADA
Il 5 aprile a New Orleans, alcuni diabetologi statunitensi si sono opposti ai tagli di fondi promossi dall’amministrazione Trump per la ricerca nel settore. La decisione ha portato alla sospensione della collaborazione con l’American Diabetes Association (ADA), che ha visto alcuni professionisti allontanarsi dall’organizzazione. La protesta si è concentrata sulla riduzione dei finanziamenti destinati agli studi e alle iniziative di prevenzione e cura del diabete. La questione ha generato dibattito tra i ricercatori e i professionisti del settore.
Sembra incredibile, visto dall’Italia, l’episodio che si è verificato a New Orleans, Usa. Il 5 giugno 2026, in apertura delle Scientific Sessions dell’ American Diabetes Association (ADA), cinque ricercatori – tra cui l’editor-in-chief della prestigiosa rivista ‘Diabetes Care’ – sono stati allontanati dal Congresso, mentre distribuivano copie di un editoriale dedicato agli effetti dei tagli alla ricerca biomedica negli Stati Uniti. Nel mirino, le sforbiciate dell’amministrazione Trump che tante critiche in quest mesi hanno raccolto negli Stati Uniti (e non solo). La Società Italiana di Diabetologia (Sid) ha seguito con attenzione e preoccupazione quanto avvenuto Oltreoceano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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