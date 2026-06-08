Diabetologi Usa contro i tagli di Trump alla ricerca allontanati dall’ADA

Notizia in breve

Il 5 aprile a New Orleans, alcuni diabetologi statunitensi si sono opposti ai tagli di fondi promossi dall’amministrazione Trump per la ricerca nel settore. La decisione ha portato alla sospensione della collaborazione con l’American Diabetes Association (ADA), che ha visto alcuni professionisti allontanarsi dall’organizzazione. La protesta si è concentrata sulla riduzione dei finanziamenti destinati agli studi e alle iniziative di prevenzione e cura del diabete. La questione ha generato dibattito tra i ricercatori e i professionisti del settore.