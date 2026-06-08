Di Bisceglie Camcom | Infrastrutture digitali producono efficienza semplificazione e fiducia

Da iltempo.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le infrastrutture digitali sono paragonate a porti, ferrovie e reti energetiche, considerando il loro ruolo come infrastrutture economiche e civiche. Si afferma che queste reti migliorano l’efficienza, semplificano i processi e aumentano la fiducia tra cittadini e imprese. La dichiarazione evidenzia l’importanza strategica delle infrastrutture digitali nel contesto attuale, sottolineando il loro valore oltre l’aspetto tecnologico.

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Bari, 8 giu. (AdnkronosLabitalia) - "Le infrastrutture digitali hanno assunto lo stesso valore che nel Novecento avevano porti, ferrovie e reti energetiche: non sono soltanto strumenti tecnologici, ma infrastrutture economiche e civiche che producono efficienza, semplificazione e fiducia". Lo ha detto la presidente della Camera di commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie in occasione dei 25 anni si Infocamere sul territorio. "In questo percorso - ha sottolineato - il Registro delle imprese e i servizi sviluppati da Infocamere rappresentano un patrimonio pubblico di grande valore, capace di rendere più semplice il rapporto tra imprese e Pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Di Bisceglie (Camcom): "Infrastrutture digitali producono efficienza, semplificazione e fiducia"
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