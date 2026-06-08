Dopo le polemiche dell’anno scorso, poi smentite dai dati, si apre una nuova stagione turistica. Gianluca Caramanna è responsabile del turismo di Fratelli d’Italia e consigliere del ministro del Turismo per i rapporti istituzionali. Onorevole, è passato ormai un anno: come è andata davvero la scorsa stagione turistica? «Nel 2025 abbiamo assistito a polemiche inutili, che poi sono state contraddette dai numeri su arrivi e presenze. Sicuramente abbiamo avuto un dato che ha premiato le politiche del governo perché abbiamo avuto il tutto esaurito sia nei borghi sia nelle aree interne, dando ragione a quelle politiche di delocalizzazione messe in campo dal ministero del Turismo e dal governo Meloni». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Delocalizzare premia. Aumentano i turisti che scelgono i borghi»

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