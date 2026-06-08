Delocalizzare premia Aumentano i turisti che scelgono i borghi
Aumentano i turisti che scelgono i borghi e gli insediamenti rurali. Secondo un rapporto, le zone interne valgono ora 5 miliardi di euro. Un deputato di Fratelli d’Italia, consigliere di un ministero, sostiene che delocalizzare le attività produttive sta portando benefici economici. La tendenza si riflette in un incremento delle visite e delle spese nei piccoli centri. Nessuna indicazione su strategie specifiche o politiche adottate.
Dopo le polemiche dell’anno scorso, poi smentite dai dati, si apre una nuova stagione turistica. Gianluca Caramanna è responsabile del turismo di Fratelli d’Italia e consigliere del ministro del Turismo per i rapporti istituzionali. Onorevole, è passato ormai un anno: come è andata davvero la scorsa stagione turistica? «Nel 2025 abbiamo assistito a polemiche inutili, che poi sono state contraddette dai numeri su arrivi e presenze. Sicuramente abbiamo avuto un dato che ha premiato le politiche del governo perché abbiamo avuto il tutto esaurito sia nei borghi sia nelle aree interne, dando ragione a quelle politiche di delocalizzazione messe in campo dal ministero del Turismo e dal governo Meloni». 🔗 Leggi su Laverita.info
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