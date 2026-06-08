Ddl Valditara sull’educazione affettiva? Fermare questi oscurantisti sta diventando emergenza nazionale

Da ilfattoquotidiano.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il disegno di legge sull’educazione affettiva proposto dal ministro dell’Istruzione prevede restrizioni sui programmi scolastici riguardanti l’educazione sessuale e l’affettività. La proposta è stata criticata da diversi esponenti politici e associazioni, che definiscono il testo come un ostacolo all’educazione inclusiva. La discussione parlamentare è in corso, con tensioni tra le forze politiche coinvolte. La proposta ha acceso un dibattito acceso tra sostenitori e oppositori.

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Il DDL Valditara sulleducazione affettiva è legge Cosa ne penso da psicologo

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