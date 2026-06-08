Il disegno di legge sull’educazione affettiva proposto dal ministro dell’Istruzione prevede restrizioni sui programmi scolastici riguardanti l’educazione sessuale e l’affettività. La proposta è stata criticata da diversi esponenti politici e associazioni, che definiscono il testo come un ostacolo all’educazione inclusiva. La discussione parlamentare è in corso, con tensioni tra le forze politiche coinvolte. La proposta ha acceso un dibattito acceso tra sostenitori e oppositori.

Sarà uno dei primi provvedimenti indegni prodotti dalla destra al Governo che verrà stracciato dai prossimi inquilini di Palazzo Chigi. Speriamo! Perché rappresenta una miscela di rigido moralismo, ipocrita e bigotto, con cui Meloni e i suoi si arrogano il diritto di ergersi a custodi integerrimi del pudore e della morale pubblica, ma anche privata, dando ai genitori “tradizionalmente” intesi la facoltà di esprimere il consenso all’insegnamento nelle scuole medie e superiori dell’educazione sessuale e affettiva. Mentre nella scuola dell’infanzia rimane proibito. Chiunque sia sano di mente non si capacita di questa grave responsabilità che il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ddl Valditara sull’educazione affettiva? Fermare questi oscurantisti sta diventando emergenza nazionale

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Il DDL Valditara sulleducazione affettiva è legge Cosa ne penso da psicologo

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