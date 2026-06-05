Psicologi in allarme sul ddl Valditara | Educazione affettiva a rischio troppa burocrazia

Il disegno di legge Valditara approvato al Senato solleva preoccupazioni tra gli psicologi, che segnalano rischi per l’educazione affettiva e relazionale nelle scuole. Secondo il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, la normativa introduce troppa burocrazia, mettendo a rischio l’efficacia delle attività educative in questo ambito. La questione viene discussa come un elemento che potrebbe influenzare la qualità dell’insegnamento e il ruolo degli operatori nel supporto agli studenti.

L’educazione affettiva e relazionale nelle scuole torna al centro del dibattito. Dopo l’approvazione definitiva al Senato del disegno di legge Valditara, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi interviene con una presa di posizione netta ma articolata. A parlare è la presidente Maria Antonietta Gulino, che definisce la materia “una forma di prevenzione e di cura del benessere”. “Insegna a riconoscere le emozioni, a rispettare l’altro, a dire e accettare un confine”, spiega Gulino. “Sono competenze che si imparano presto e accompagnano tutta la vita: chi sa dare un nome a ciò che prova fa meno fatica a chiedere aiuto quando qualcosa non va. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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