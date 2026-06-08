Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Ungheria 2026, ottavo appuntamento del campionato mondiale. Dopo aver ottenuto la pole e la vittoria nella Sprint Race, ha dominato anche la gara di domenica, chiudendo davanti agli avversari. Davide Tardozzi, team manager, ha commentato di essere stato sorpreso dal risultato e ha detto che il campionato è ancora molto aperto.

Marc Marquez è tornato a fare quello che più gli riesce: vincere. Il fuoriclasse spagnolo ha dominato il Gran Premio di Ungheria 2026, ottavo appuntamento del Motomondiale, conquistando, dopo la pole position e la Sprint Race, anche la gara della domenica. Un risultato totale per il nove volte campione del mondo che nonostante gli acciacchi fisici continua a dimostrare la sua superiorità nella guida rispetto agli altri piloti. Con il doppio 0 delle due Aprilia a causa dell’incidente causato da Jorge Martin, il più esperto dei fratelli Marquez accorcia significativamente nella classifica mondiale dove ora si trova a 72 punti da Bezzecchi. Anche Davide Tardozzi, Team Manager della Ducati, è rimasto stupito dalla prestazione dell’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Tardozzi sorpreso da Marquez: “Non mi aspettavo questo weekend. Il campionato è ancora lungo”

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