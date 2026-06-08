DarkSide - Storia Segreta d' Italia a Monte San Savino

Notizia in breve

Il 8 giugno 2026 si è tenuta a Monte San Savino la seconda edizione della rassegna DarkSide - Storia Segreta d'Italia. L’evento ha coinvolto diverse presentazioni e incontri dedicati a temi storici e misteriosi legati all’Italia. La manifestazione si è svolta nel centro della città, con partecipanti provenienti da varie regioni. Sono stati presentati approfondimenti e discussioni su argomenti poco noti e aspetti nascosti della storia nazionale.