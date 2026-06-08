DarkSide - Storia Segreta d' Italia a Monte San Savino
Il 8 giugno 2026 si è tenuta a Monte San Savino la seconda edizione della rassegna DarkSide - Storia Segreta d'Italia. L’evento ha coinvolto diverse presentazioni e incontri dedicati a temi storici e misteriosi legati all’Italia. La manifestazione si è svolta nel centro della città, con partecipanti provenienti da varie regioni. Sono stati presentati approfondimenti e discussioni su argomenti poco noti e aspetti nascosti della storia nazionale.
Arezzo, 8 giugno 2026 – Secondo edizione della rassegna di . Appuntamento sabato 13 e domenica 14 giugno alle ore 21:00 in Piazza San Francesco, a Monte San Savino. Al via la seconda edizione della rassegna di Darkside. La prima serata si terrà sabato 13 giugno e il tema centrale sarà l'accordo “Lodo Moro, Carlos Lo Sciacallo e il terrorismo internazionale”. «Dialogheremo con la storica e docente all'Università di Padova, Valentine Lomellini. Durante la seconda serata, domenica 14 giugno, «dialogheremo con l'avvocato dei familiari di Pasolini, Stefano Maccioni, a proposito del caso, purtroppo mai chiuso, sulla morte di Pier Paolo Pasolini con il libro Il caso mai chiuso sulla orte di Pier Paolo Pasolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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