Danneggiato dal cantiere per il nuovo svincolo di Brancaccio messo in sicurezza tubo del gas

Notizia in breve

Durante i lavori per il nuovo svincolo di Brancaccio, è stato danneggiato un tubo del gas di media pressione. Gli operatori di un’azienda energetica hanno intervenduto per mettere in sicurezza la conduttura. Il tubo si trova nella zona interessata dai lavori di costruzione dello svincolo e il danno è stato gestito senza segnalare emergenze o rischi per la popolazione. La messa in sicurezza è stata completata dagli addetti specializzati.