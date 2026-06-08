Danneggiato dal cantiere per il nuovo svincolo di Brancaccio messo in sicurezza tubo del gas
Durante i lavori per il nuovo svincolo di Brancaccio, è stato danneggiato un tubo del gas di media pressione. Gli operatori di un’azienda energetica hanno intervenduto per mettere in sicurezza la conduttura. Il tubo si trova nella zona interessata dai lavori di costruzione dello svincolo e il danno è stato gestito senza segnalare emergenze o rischi per la popolazione. La messa in sicurezza è stata completata dagli addetti specializzati.
Gli operatori del pronto intervento gas e del settore media pressione di Amg Energia hanno messo in sicurezza un tubo di media pressione, danneggiato durante i lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Brancaccio (direzione Villabate).Il pronto intervento gas è intervenuto tempestivamente nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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