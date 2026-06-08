Dalle conferme di Condò e Volpe all' iscrizione in campionato | Latina Calcio al lavoro

Notizia in breve

Il Latina Calcio ha ricevuto conferme da parte di Condò e Volpe e si è iscritto al campionato. Dopo più di due mesi di incertezza, si sta procedendo con le operazioni di iscrizione, come previsto. Il direttore sportivo ha dichiarato di voler continuare con Volpe come allenatore e di non aver intenzione di lasciare il club, indipendentemente dalla durata del contratto. La società sta completando le pratiche necessarie per la partecipazione alla prossima stagione.