Dalle conferme di Condò e Volpe all' iscrizione in campionato | Latina Calcio al lavoro
Il Latina Calcio ha ricevuto conferme da parte di Condò e Volpe e si è iscritto al campionato. Dopo più di due mesi di incertezza, si sta procedendo con le operazioni di iscrizione, come previsto. Il direttore sportivo ha dichiarato di voler continuare con Volpe come allenatore e di non aver intenzione di lasciare il club, indipendentemente dalla durata del contratto. La società sta completando le pratiche necessarie per la partecipazione alla prossima stagione.
Dopo oltre due mesi di attesa e qualche dubbio, si sta verificando tutto quello che aveva ipotizzato il ds Gigi Condò, al momento di fare un bilancio della stagione: la sua voglia di restare a prescindere da un altro anno di contratto e l'idea di andare avanti con Gennaro Volpe. Direttore. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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