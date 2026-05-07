Latina di Volpe accende i dubbi | è addio al tecnico?

Un nuovo messaggio pubblicato sui social da parte di un tecnico di una squadra di calcio ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi e alimentato i dubbi sulla sua posizione. Nel post, l’allenatore ha scritto alcune frasi che hanno fatto pensare a un possibile addio, senza però confermarlo ufficialmente. La domanda sulla sua permanenza si fa sempre più insistente, mentre i sostenitori si interrogano sulle reali intenzioni del tecnico.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde il messaggio di Volpe pubblicato sui social?. Perché il post del tecnico ha scatenato il panico dei tifosi?. Come influirà l'addio di Volpe sul progetto sportivo di Condò?. Chi prenderà il posto dell'allenatore se il rapporto si interromperà?.? In Breve Post di Volpe del 7 maggio 2026 alimenta dubbi sul futuro tecnico.. Contratto in scadenza il 30 giugno dopo cinque mesi di gestione.. Risultati ottenuti includono salvezza e finale di Coppa Italia.. Condò e Volpe discuteranno presto per definire il progetto sportivo.. social di Volpe pubblicato questo giovedì 7 maggio 2026 scatena il panico tra i tifosi del Latina Calcio, alimentando sospetti su un imminente addio dell’allenatore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latina, di Volpe accende i dubbi: è addio al tecnico? Notizie correlate Latina Calcio, Volpe ai saluti? il dubbio corre sul webUn post capace di fare rapidamente il giro del web tra i tifosi, subito interrogatisi sul possibile significato del messaggio: semplice bilancio di... Latina, Volpe: "Centrato un grande risultato. Rimpianti? Capiamo da dove siamo partiti ..."Volpe nella stampa dello Scida non ha trattenuto la voglia di spezzare la catenza delle frasi fatte. Aggiornamenti e contenuti dedicati Latina, Volpe: Non meritavamo di perdere, ma ci manca la finalizzazioneTerza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia per il Latina, battuto in casa dal Catania. L’allenatore Gennaro Volpe analizza con rammarico la prestazione, convinto che il risultato sia ... tuttomercatoweb.com Latina, Volpe: Centrato un grande risultato. Rimpianti? Capiamo da dove siamo partiti ...Il bilancio dell'allenatore subentrato in corsa a Bruno: Importante il lavoro dello staff dal primo all'ultimo giorno. Oltre alla salvezza, la finale di Coppa Italia ha riportato allo stadio oltre 9. latinatoday.it